Recycler, oui, mais quoi exactement?

Le recyclage serait en perte de vitesse dans la province, mais qu’est-ce qui explique ce phénomène et que peut-on mettre dans son bac de récupération?

D’après un article publié dans Le Devoir ce matin, on apprend que le Québec a connu «une baisse de 5% du taux d’acheminement des matières aux fins de recyclage entre 2012 et 2015». Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), répond à nos questions.

Qu’est-ce qui explique que les gens recyclent moins?

La première matière qui augmente la performance du recyclage est le papier, environ 80% du papier est mis dans le bac. Les autres matières sont le plastique, le métal et le verre où la performance est moins bonne. Il y de bonnes chances que quand on met du verre dans le bac de recyclage, il se retrouve au dépotoir.

Peut-on mettre les bouteilles de vins de couleur dans notre bac de récupération?

On devrait mettre tout le verre qu’on a à la maison au recyclage. Ça ne sert à rien de le mettre à la poubelle. Tout le verre : les pots de cornichons, les bouteilles de vin transparentes, vertes, etc.

Le verre ne doit pas se briser?

Oui, car plus le verre se brise, plus il se créé de petits morceaux et plus c’est difficile pour centre de tri de les trier convenablement et de trouver preneur, de le vendre par la suite.

Le verre se contamine-t-il?

Oui, il devient trop contaminé. Les centres de tri vendent, ils ne recyclent pas et vendent des matières premières donc du verre, du plastique, du métal.

Les bouteilles qui proviennent de la Société des alcools sont-elles recyclables?

Oui en théorie, mais malheureusement au Québec, tous les contenants de verre se retrouvent dans les dépotoirs, les lieux d’enfouissement. Les marchés se développent, mais le verre est contaminé et il contamine les autres matières.

Les litres de lait, de jus d’orange et autres contenants souillés, est-ce récupérable?

Oui, c’est une question de salubrité. On est capable de recycler un litre de lait souillé ou une boîte de pizza. Le problème, c’est qu’il y a des humains qui travaillent dans les centres de tri, et qu’une boite de pizza avec du pepperoni dedans ce n’est pas intéressant à gérer. Il faut bien nettoyer les matières à recycler.

Les sacs de plastique pour transporter son épicerie, peut-on les récupérer?

Oui, on devrait les mettre au recyclage. Quant aux emballages comme la cellophane, ça ne doit pas y aller. Mais la meilleure chose est d’avoir des sacs de recyclage, car ce n’est pas parce que l’on remplit son bac de récupération que l’on fait un bon geste pour l’environnement. Il faut consommer différemment pour éviter de remplir sa poubelle et son bac.