Un conducteur fonce dans un Burger King et cause un incendie

Un homme a foncé avec une voiture volée dans un bâtiment commercial à Saint-Georges, dans Chaudière-Appalaches, qui a par la suite été la proie des flammes tandis que le conducteur prenait la fuite.

«Les policiers de Beauce-Sartigan ont été appelés vers 23 h 45 à se rendre sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, pour un bâtiment (Buger King et Thaï Express) et un véhicule en flammes», a indiqué Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). Ce sont des témoins qui ont alerté les policiers

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Capture d'écran/TVA Nouvelles















L’homme avait les pantalons en flammes quand il a pris la poudre d’escampette après avoir encastré un véhicule dans un commerce.

Les policiers et le maître-chien ont entrepris des recherches pour retrouver le suspect, mais elles se sont avérées infructueuses.

Les policiers demandent l'aide du public pour retrouver l'homme. «Le suspect a assurément des brûlures et des blessures donc s'il s'est réfugié chez quelqu'un ou dans un endroit public, on demande au citoyen d'être vigilant et communiquer au 1-800-659-4264», a lancé madame Nepton.

La SQ a indiqué que la voiture avait été déclarée volée mardi à Lévis.

«Il s’agit d’un incendie suspect qui pourrait être de nature criminelle», a ajouté la sergente.

Un spécialiste en enquête incendie tentera de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au brasier.