Un projet résidentiel fait des mécontents à Rimouski

Le changement de vocation de l'édifice abritant anciennement les locaux de la bannière Fillion Sports dans le district de Nazareth, à Rimouski, soulève le mécontentement de certains citoyens.

Le bâtiment du boulevard Saint-Germain a toujours eu une vocation commerciale. Or, un projet a été déposé auprès de la Ville de Rimouski afin de convertir l’immeuble en habitation multifamiliale.

Les résidents des alentours craignent de perdre leur intimité et la quiétude du quartier avec l’arrivée de jeunes familles, d’enfants et de petits animaux.

Ils ont été plusieurs à se présenter à la dernière séance du conseil municipal, jeudi dernier, pour soulever leur mécontentement et pour s’opposer au projet. Des propos qui ont surpris les élus autour de la table.

«Les commentaires qui ont été véhiculés semblaient laisser croire que les citoyens en question ne désiraient pas que les appartements aient une vocation familiale. Mais c’est certain que ce projet est intéressant et la dernière étape viendra à la prochaine assemblée du conseil où on devra finaliser les modifications réglementaires. Tout porte à croire que mes collègues au conseil continueront de supporter le projet», a affirmé le maire de Rimouski, Marc Parent.

L’immeuble résidentiel devrait compter 22 nouveaux logements. On prévoit aussi y aménager des espaces verts.

«Il y a toujours des impacts sur la communauté. J’ai bon espoir qu’au fil des années ils vont se rendre compte que c’est un beau projet. Il n’y aura plus de transport de véhicules lourds et je pense que ça, ça cadre bien avec ce qu’on désire faire dans ce secteur résidentiel là», a ajouté Marc Parent.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 21 août. Si tout se passe bien, les travaux pourront commencer cet automne par la revitalisation de la partie ouest du bâtiment.