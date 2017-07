Visite dans le «cerveau» d'Hydro-Québec

Hydro-Québec est une immense machine qui, pour éviter les pannes de courant, doit être rodée au quart de tour. TVA Nouvelles a eu un accès exclusif à ce qu'on surnomme le «cerveau» de la société d'État.

Hydro-Québec a tout un système de commande à distance automatisé qui assure la fluidité du réseau, mais si votre climatiseur fonctionne aujourd'hui, c'est aussi grâce au Centre de conduite du réseau.

Ce n'est pas n'importe qui qui peut entrer ici puisque c'est ici qu'on prend toutes les décisions, de la production de l'électricité jusqu'à sa consommation.

24 heures sur 24, trois répartiteurs se trouvent ici les yeux fixés sur leurs écrans d'ordinateur et sur un immense panneau qui représente le réseau. Les répartiteurs décident quand actionner la turbine d'un barrage et quelle ligne l'électricité empruntera pour se rendre.

«Les répartiteurs sont toujours un coup au-devant. Donc, ils regardent ce qui s'en vient au niveau de la demande, tant... surtout la demande interne au Québec, mais également sur nos différentes interconnexions», explique Francis Monette, chef du centre de conduite de transport.

Comme dans une tour de contrôle aérien, les répartiteurs n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont peu de temps pour réfléchir. Des orages mettent une ligne hors jeu? C'est ici qu'on réagit.

«On dispose d'environ 5 à 10 minutes, gros maximum, pour prendre nos décisions, puis ensuite, l'exécution se fait dans les centres régionaux. Donc, ça va vite quand il y a un événement. Il faut qu'on arrive avec la bonne solution, rapidement, immédiatement, et puis ensuite, qu'on transmette nos consignes», de dire Sylvain Poirier, répartiteur du transport.

De son côté, le répartiteur interconnexion doit s'assurer que le réseau puisse répondre aux commandes de l'extérieur qui arrivent d'heure en heure.

«L'important, c'est la fiabilité du réseau. On a les outils aussi pour analyser. Donc, on s'arrange pour prendre la meilleure décision possible, selon le temps qu'on a», affirme Guillaume Lussier-Poirier, répartiteur interconnexion.

C'est grâce au Centre de conduite que le réseau tient le coup jour après jour.