Adidas confirme la vente de CCM pour 110 millions $ US

Le groupe allemand Adidas a confirmé jeudi la vente de sa marque d’équipement de hockey CCM à la firme d’investissement de capital privé Birch Hill Equity Partners pour 110 millions $ US.

CCM, dont le siège social est situé à Montréal, redevient donc de propriété canadienne en passant aux mains de Birch Hill établie à Toronto.

L’information au sujet de la transaction avait été rapportée il y a près d’une semaine par le «New York Post».

La transaction, qui est assujettie aux conditions habituelles de clôture, devrait être conclue au cours du troisième trimestre de l’année 2017. Selon Adidas, la plus grande partie du prix d’achat sera acquitté en espèces.

«CCM et ses employés ont apporté d'excellentes contributions à notre entreprise. Nous sommes convaincus que la marque continuera à se développer avec succès avec ses nouveaux propriétaires», a déclaré Kasper Rorsted, PDG d'Adidas AG.

De son côté, le président de CCM Hockey, Philippe Dubé, a parlé de «nouvelles très excitantes pour nous tous à CCM Hockey et nous sommes impatients de faire partie de la famille de sociétés de Birch Hill».

«Notre entreprise est forte et continue de prendre de l'ampleur», a-t-il ajouté.

Gérant un capital de près de 3 milliards, Birch Hill Equity Partners est une ancienne division de la Banque TD.

«Birch Hill est ravie de s'appuyer sur l'héritage de CCM Hockey, une marque canadienne emblématique, a indiqué Pierre Schuurmans, chef de l’exploitation et partenaire chez Birch Hill. Nous nous sommes engagés à faire progresser le leadership de CCM dans l’industrie aussi bien dans la conception que dans l'innovation des produits, le maintien de ces racines profondes au Québec et à investir dans une compagnie qui comptent des employés et des athlètes de classe mondiale qui bénéficie d’une occasion exceptionnelle de croissance dans l’équipement de hockey.»