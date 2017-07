Apple arrête l'iPod nano et l'iPod shuffle

Le géant informatique américain Apple a cessé de commercialiser l'iPod nano et l'iPod shuffle, deux versions entrée de gamme de son célèbre baladeur numérique, a annoncé le groupe jeudi.

«Aujourd'hui (jeudi), nous simplifions notre gamme d'iPod en conservant deux modèles d'iPod touch» (de différentes capacités de stockage) et «nous arrêtons l'iPod shuffle l'iPod nano», a indiqué Apple à l'AFP.

Les deux modèles ont déjà disparu du site internet d'Apple, a constaté l'AFP.

Le groupe californien avait lancé ces deux modèles il y a douze ans, plus petits et plus simples que l'iPod, lui même lancé en 2001 et qui avait contribué à révolutionner le monde des lecteurs mp3.

L'iPod nano est une version plus petite de l'iPod originel, avec une moindre capacité de stockage, mais disposant aussi d'un écran et de la célèbre molette de sélection rendue célèbre par l'iPod. Au fur et à mesure des années, le modèle avait évolué et son écran avait grandi, faisant peu à peu disparaître la molette cliquable.

Le nano avait remplacé l'iPod mini, lui aussi disparu de la gamme depuis plusieurs années.

Le shuffle a quant à lui la taille d'une boîte d'allumettes carrée, sans écran, mais avec la molette cliquable. Il ne joue les morceaux que de façon aléatoire («shuffle» en anglais).

Les ventes de ces baladeurs non connectés à internet ont décliné ces dernières années, à mesure que s'est développée la musique en streaming, écoutable depuis un téléphone portable par exemple.

L'iPod touch dispose d'un grand écran tactile, qui le fait ressembler à un iPhone. Il est le seul à pouvoir se connecter à internet, via le WiFi.

Apple avait déjà arrêté en 2014 l'iPod Classic originel.