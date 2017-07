Cascades vend sa participation dans Boralex à la Caisse de dépôt

Cascades s’est départie de ses actions dans Boralex pour les vendre à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Annoncée jeudi matin, la transaction de 287,5 millions $ représente 17,3 % des actions en circulation de Boralex.

«Nous tenons à remercier Cascades pour son appui depuis la création de Boralex en 1995. La vision de Bernard Lemaire a permis à Boralex de devenir l'un des leaders de l'industrie de l'énergie renouvelable au Canada et le premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France», a mentionné Alain Rhéaume, président du conseil d'administration de Boralex, par communiqué.

La Caisse s’est réjouie d’être davantage présente dans l’éolien.

«Cette participation dans Boralex nous permet d'investir à la fois dans un secteur porteur et dans des actifs de grande qualité, dont plusieurs sont au Québec. En plus de partager notre vision de long terme, Boralex a démontré son sens de l'innovation et ses capacités d'opérateur, qui assurent une fiabilité à ses installations et favorisent son développement. Il s'agit d'atouts importants pour la croissance de cette entreprise québécoise, ici et sur les marchés mondiaux», a précisé Macky Tall, premier vice-président, Infrastructures à la Caisse.

De son côté, Cascades estime que l’argent récolté sera mieux investi ailleurs.

«Les sommes générées par cette transaction permettront d'accroître notre flexibilité financière, d'améliorer notre capacité à poursuivre le déploiement de nos projets stratégiques et de réduire notre endettement afin d'améliorer notre positionnement dans nos marchés cibles. Il s'agit d'objectifs essentiels à notre réussite dans un contexte où la compétition est grandissante et que le prix des papiers recyclés continue d'impacter notre rentabilité», a dit le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.