Denis Coderre promet une «nouvelle majeure»

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a partagé un micromessage intriguant sur Twitter, jeudi soir, à quelques heures du début des activités de la Formule E au centre-ville de la métropole.

M. Coderre a écrit à ses 298 000 abonnés: «Nouvelle majeure dans quelques heures pour @FIAformulaE qui va créer une onde de choc dans le monde de la course automobile. À suivre».

On sait que le maire, qui croit que Montréal rayonnera avec la tenue de cette étape du championnat de la Formule E, fait face à beaucoup de critiques ces jours-ci, notamment de la part de résidents et de commerçants vivant à proximité ou carrément dans le périmètre de la course. Celui-ci est formé par l’avenue Papineau, le boulevard René-Lévesque Est, la rue Berri et la rue Saint-Antoine.