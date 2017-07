Des employés d’Hydro-Québec champions du surtemps

Des employés d’Hydro-Québec ont réussi à tripler leur salaire de base l’an dernier grâce au temps supplémentaire. Un répartiteur a même accumulé plus de 229 000$ en surtemps et primes, a appris Le Journal.

Au centre de contrôle du réseau d’Hydro-Québec situé à Montréal, le temps supplémentaire a carrément fait exploser les salaires des répartiteurs l’an dernier.

Au total, une dizaine de répartiteurs de ce centre ont encaissé au moins 1,7 million $ en surtemps et en primes diverses.

La palme du temps supplémentaire revient ainsi à un répartiteur d’Hydro-Québec qui a accumulé 358 756$ en salaire total durant cette période, dont 229 069$ en surtemps et en primes.

Surcharge de travail

Selon Hydro-Québec, un manque de répartiteurs causé par des départs à la retraite a occasionné une surcharge importante de travail dans ce lieu jugé stratégique.

Hydro-Québec dit avoir été prise de court par plusieurs départs à la retraite l’an dernier.

Certains répartiteurs ont travaillé jusqu’à 16 heures par jour dans ce centre en activité 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Les répartiteurs qui travaillent dans ce centre, dont le salaire de base est d’environ 130 000$, doivent gérer en temps réel la fiabilité, l’équilibrage et la tension du réseau électrique de la société d’État.

La formation d’un répartiteur peut durer jusqu’à deux ans. Durant cette période, il touche un salaire selon son expérience.

«On sait qu’un plus grand nombre de répartiteurs est requis à notre centre de contrôle. On est en train de former de nouveaux employés. Cela devrait faire baisser la facture du temps supplémentaire», a précisé un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty.

Les monteurs aussi

Outre les répartiteurs, certains travailleurs de métier comme les monteurs de ligne ont pu tirer jusqu’à 134 000$ en temps supplémentaire l’an dernier.

En tout, Hydro-Québec a versé plus de 132 millions $ en surtemps à ses employés en 2016, dont 28 millions $ à ses monteurs de ligne.

En 2015, la note du temps supplémentaire s’était élevée à 131 millions $.

La météo

Le porte-parole d’Hydro-Québec soutient que la météo a déjoué les efforts de la direction pour réduire la facture de temps supplémentaire l’an dernier.

«En 2016, nous avons eu 12 pannes majeures contre seulement 4 en 2015. Sans ce nombre plus élevé de pannes, le temps supplémentaire aurait été grandement réduit», a fait valoir M. Batty.

Un meilleur salaire que les premiers ministres Couillard et Trudeau

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Salaire annuel total: 214 187$

Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Salaire annuel total: 345 400$

Éric Martel, pdg d'Hydro-Québec

Salaire annuel total: 647 263$