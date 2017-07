Des manèges Fire Ball retirés dans le monde

Le fabricant hollandais du manège Fire Ball, dans lequel un homme a perdu la vie mercredi à Columbus, en Ohio, demande que tous les manèges Fire Ball ne soient plus utilisés jusqu’à nouvel ordre.

L’avis du fabricant KMG concerne la quarantaine de manèges Fire Ball (aussi appelé Afterburner) utilisés dans le monde, dont 11 aux États-Unis, selon plusieurs médias.

«Nous recueillons actuellement des informations sur l'accident et enquêtons sur la cause et les circonstances de l'accident», a fait savoir l’entreprise dans un communiqué. L’avis de non-utilisation est aussi valable pour le modèle Move-it de KMG.

Le constructeur n’est toutefois pas responsable de la maintenance de l’appareil qui a fait défaut à Columbus.

North American Midway Entertainment, une compagnie américaine qui fournit des manèges avait déjà annoncé que ces manèges Fire Ball sont retirés du marché. L’entreprise fournit des manèges dans 20 États des États-Unis et quatre provinces canadiennes.

La foire K-Days d’Edmonton a suivi ces directives et a déjà mis ce manège au rencart mercredi soir, a rapporté CTV News. L'Exposition nationale canadienne (CNE) de Toronto a annoncé qu’elle fera de même pour son événement du mois d’août pour des raisons de sécurité.

«Puisque la sécurité est notre première priorité, nous appuyons la décision de notre fournisseur de fermer le Fire Ball jusqu’à nouvel ordre», a mentionné la responsable des communications pour K-Days, Lori Cote.

North American Midway Entertainment devait aussi fournir des manèges pour des foires à Regina et Saskatoon, en Saskatchewan, mais il n’était certain que le Fire Ball en faisait partie, selon CTV News.