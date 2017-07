Des moustiques testés positifs au virus du Nil occidental

La direction de la santé publique de Toronto a confirmé que des moustiques recueillis sur l’Île de Toronto étaient porteurs du virus du Nil occidental (VNO).

La Ville de Toronto a informé ses résidents par courrier électronique, mardi.

Les inondations récentes ont créé un environnement favorable à la prolifération des espèces, a expliqué Christine Navarro, agente médicale. Elle ajoute que le risque de contracter VNO est minime.

«Nous avons trouvé des insectes porteurs du VNO dans d’autres régions de Toronto depuis le début du mois de juillet, a-t-elle déclaré en entrevue au AM-640.

«Les visiteurs peuvent prendre des mesures pour se protéger contre les piqûres de moustiques», a-t-elle poursuivi en rappelant que le risque n’était pas très grand en prenant des précautions simples.

Les symptômes se développent généralement entre deux et 15 jours suivants l’infection et ils se manifestent de différentes façons soit; la fièvre, les maux de tête, l’épuisement, les douleurs musculaires, les nausées, les vomissements, les éruptions cutanées et la sensibilité à la lumière.