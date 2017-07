Des femmes autochtones ont été forcées de subir une ligature des trompes

Les autorités médicales de la région de Saskatoon, en Saskatchewan, ont indiqué jeudi qu’ils ont encore «beaucoup de travail à faire» après qu'on eut révélé que des femmes autochtones ont été forcées à subir une ligature des trompes après avoir accouché, a rapporté le «Saskatoon StarPhoenix».

Un rapport externe de 56 pages met effectivement au jour cette pratique voulant que des femmes autochtones aient été contraintes à se soumettre à la stérilisation dans les heures ayant suivi leur accouchement dans la région de Saskatoon.

Le journal local précise que ces femmes autochtones se sont senties «invisibles, victimes de profilage et impuissantes».

Sept femmes autochtones ont accepté de témoigner. Certaines ont indiqué en entrevue avoir subi de la pression de la part du personnel afin de se soumettre à une ligature des trompes. Des employés du système de santé local ont aussi été interrogés pour les besoins de cette enquête.

«Bien que nos politiques aient changé, nous devons les réviser en utilisant une approche plus collaborative impliquant les personnes les plus touchées. Il est difficile d'entendre les récits de ces femmes et l’impact qu’ont eu ces ligatures des trompes sur leur vie», a dit jeudi la directrice des services de maternité de la région de Saskatoon, Leanne Smith.

«Indépendamment de leur race ou [de leur statut social], toutes les femmes devraient se sentir en sécurité quand elles sont sous notre supervision. Ce rapport sert de source de motivation pour améliorer nos services et cela comprendra un conseil consultatif plus solide incluant les voix des grands-mères, des femmes et des leaders des Premières nations et des Métis», a ajouté Mme Smith.

L'enquête avait été déclenchée après que le «Saskatoon StarPhoenix» eut publié à l'automne 2015 l’histoire de femmes autochtones se disant victimes de ces pratiques.