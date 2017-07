Il fabrique un modèle téléguidé d’un autobus de la STM

Passionné de robotique et de modèles réduits, un client de la Société de transport de Montréal (STM) s’est donné pour défi de fabriquer un autobus téléguidé aux couleurs de ceux de Montréal.

On peut dire que la STM fait partie intégrante de la vie de Frédéric Gibeault, tellement qu’il travaille actuellement sur un modèle réduit téléguidé d’un bus articulé.

«J’ai choisi ce modèle parce que ça n’avait pas encore été fait. C’est un bon défi de partir de quelque chose qu’on voit tous les jours», a expliqué celui qui a déjà fabriqué différents véhicules.

Basé sur des images qu’il a trouvées sur la toile, le modèle réduit de M. Gilbeault se veut le plus fidèle possible aux véhicules que l’on trouve dans les rues de Montréal. En effet, l’autobus arbore différents éléments visuels rappelant ceux de la STM, comme les couleurs, les bandes publicitaires et un numéro de circuit.

C’est de son oncle qu’il retient sa passion pour l’électronique. «Il travaillait en informatique et il m’a vraiment transmis sa passion», a raconté le jeune homme qui adore récupérer des pièces électroniques et leur donner une nouvelle vie. D’ailleurs son autobus téléguidé est constitué de plusieurs matériaux recyclés, dont plusieurs morceaux de vieux véhicules téléguidés.

Frédéric Gibeault ne prévoit pas s’arrêter là. «Je n’ai pas encore fini! Il va y avoir beaucoup de détails: des bancs, des barres et même la cabine du chauffeur!», a-t-il décrit, en soutenant vouloir que son modèle soit le plus précis possible.

«J’essaie de mettre le plus de détails, [...] ça va être un bon défi», a-t-il poursuivi.

Lorsque le «24 Heures» l’a rencontré, ça faisait déjà trois mois que Frédéric Gibeault travaillait à temps perdu à perfectionner son modèle et il estime qu’il lui reste encore plusieurs semaines avant d’atteindre le résultat escompté.

Ensuite, ce sera au métro Azur d’avoir sa version miniature téléguidée.

Pour la STM, c’est un honneur de voir que des clients développent des projets la mettant en valeur. «Ce genre de projets démontre clairement la fierté des Montréalais envers la STM», a dit Amélie Régis, porte-parole de la société de transport.