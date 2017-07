La fibromyalgie, un syndrome méconnu

Méconnue, la fibromyalgie est un syndrome qui touche pourtant entre 260 000 et 400 000 personnes au Québec.

Même si l’Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu le diagnostic de la fibromyalgie depuis 1992, certains croient encore qu’il s’agit d’une maladie imaginaire.

«On m’a souvent dit que c’était dans ma tête, que j’étais folle», a raconté Marie-Johanne Lessard à TVA Nouvelles.

La femme a été victime d’un grave accident de voiture il y a sept ans. Elle est restée deux mois à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Elle n’avait pas de fractures, mais elle souffrait beaucoup.

«Les médecins croyaient que j’avais le syndrome de Guillain-Barré. J’avais mal à 21 endroits de mon corps», précise-t-elle.

Comme il n’existe pas de test précis pour diagnostiquer la fibromyalgie, les médecins y sont allés par élimination.

«C’est un syndrome de douleurs chroniques. Il ne s’agit pas de détresse psychologique», détaille le docteur Allen Steverman de la Clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

«C’est un dérèglement du système de régulation de la douleur.»

Entre 3 et 5% de la population est touchée par ce syndrome.

La douleur chronique s’accompagne souvent de troubles du sommeil, d’une grande fatigue et de syndromes dépressifs.

Les recherches se poursuivent pour tenter de déterminer ce qui cause tout cela.

Les médecins croient qu’un traumatisme pourrait être le déclencheur.

«Ça peut être la naissance d’un enfant, un viol, une attaque», précise Mme Lessard qui est aussi la présidente de l’Association de la fibromyalgie de la région Île-de-Montréal.

Les symptômes apparaissent souvent entre 30 et 55 ans, mais des adolescents peuvent être affectés.

Les femmes sont six fois plus touchées que les hommes.

Forcé d’arrêter de travailler

Un homme, Gérard Lepage, a cependant contacté la page Facebook de TVA Nouvelles pour faire part de son témoignage.

Il a été diagnostiqué en 2006, mais a continué à conduire son camion jusqu’en 2015.

«Mon état empirait de plus en plus, jusqu’à avoir des pertes de conscience.»

La compagnie qui l’assurait depuis qu’il a arrêté de travailler s’apprête à le laisser tomber malgré des preuves médicales.

«Leur médecin a confirmé que j’ai une fibromyalgie. Il m’a dit de faire quatre semaines d’ergothérapie et de retourner au travail», explique-t-il.

Faire de l'exercice, de l'aquaforme, avoir des traitements d'acupuncture, bien manger, tout cela peut aider, mais le syndrome ne disparaît pas.

Plusieurs patients s'isolent et non plus la force de crier à l'aide.

«Déjà que c'est difficile de ne plus être capable de travailler et de tout perdre. Me retrouver sur l'aide sociale je ne trouve pas ça drôle du tout», déplore Gérard Lepage.