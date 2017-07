La Formule E l’aidera à se payer une épicerie

Un homme qui fréquente l’Accueil Bonneau, à Montréal, pourra se payer une rare épicerie en travaillant pour la Formule E.

Comme une dizaine d’autres personnes ayant des difficultés à s’intégrer socialement, Dominic Bellavance agira à titre de brigadier à l’entretien lors de la fin de semaine de l’ePrix d’Hydro-Québec. Payé 13 $ l’heure, il assurera principalement l’entretien ménager du site pendant les deux nuits de festivités.

L’argent que Dominic Bellavance gagnera avec ce contrat d’un week-end lui permettra d’augmenter son revenu mensuel. «C’est surtout pour mon épicerie, a-t-il dit. Sans ce surplus, je devrais magasiner davantage les banques alimentaires.»

C’est à la suite de problèmes de consommation que Dominic Bellavance a atterri à l’Accueil Bonneau il y a quelques années. Aujourd’hui, il s’efforce à enchaîner les petits emplois pour survivre et se nourrir.

La répétition de contrats éphémères peut avoir de grands impacts sur la vie des personnes comme M. Bellavance. Ça permet, entre autres, à ceux qui ont de la difficulté à s’intégrer socialement de regagner une certaine confiance en eux et à développer des outils qui leur serviront quand ils seront prêts à accepter un travail permanent.

«Des contrats d’une fin de semaine, ça donne une nouvelle chance [à cette clientèle] d’entrer sur le marché du travail», a souligné Émile Roux, directeur général de la Société de développement social (SDS).

«J’ai suivi un cours pour être préposé aux bénéficiaires. Quand je serai plus stable, je voudrais faire ça. En ce moment, je ne peux pas parce que j’ai un dossier criminel», a-t-il raconté, heureux de préciser qu’en octobre il pourra présenter sa demande de pardon et ainsi effacer son dossier de conduite en état d’ébriété.

D’ici là, il est surveillant à l’Accueil Bonneau et postule à différents contrats du programme Destination Emploi de la SDS. «Ce n’est pas toujours facile d’endurer son travail à long terme, alors ça fait mon affaire des petits contrats de temps en temps», a dit M. Bellavance. L’an dernier, il avait notamment travaillé pendant plusieurs semaines à l’entretien pour la Ville.

Faire sa part pour la société

Cet emploi de brigadier d’entretien, M. Bellavance l’a obtenu par le biais de la plateforme de la SDS. L’entreprise Modus Operandi Logistiques, qui embauche notamment M. Bellavance, recrute régulièrement des employés par le biais de ce programme.

Sans préciser les détails du contrat avec le promoteur de l’ePrix, evenko, Alexis Lavoie-Bouchard affirme qu’il est important pour son organisation, Modus Operandi Logistiques, de participer au développement social de la métropole. «La réinsertion sociale est très importante et elle fait partie intégrante de notre plan de développement durable», a soutenu M. Lavoie.

Selon lui, c’est l’occasion pour son entreprise de faire la différence dans la vie de certains. «En plus du travail, c’est important pour nous de les encadrer et de les intégrer, on veut que leur expérience avec nous soit positive», a-t-il expliqué.

Et ça fonctionne, car il lui est arrivé de réengager des personnes qu’il avait rencontrées par le biais de ce programme, et ce, en tant que travailleur régulier.