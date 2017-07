La vente de Tembec à Rayonier approuvée par les actionnaires

Les actionnaires de la forestière québécoise Tembec ont approuvé à 95,04 % l’acquisition de la compagnie par l’américaine Rayonier Advanced Materials, jeudi matin, au cours d’une assemblée extraordinaire.

La transaction devrait être complétée au cours du quatrième trimestre de l’année en cours après obtention de l'approbation de la Cour supérieure du Québec et après que les conditions habituelles pour ce genre d’opération, notamment à l'accord des autorités de réglementation, auront été remplies.

Jeudi, les actionnaires dûment inscrits pour le vote se sont prononcés sur un projet de transaction issue d’une entente entre Tembec et Rayonier qui avait été officiellement présentée à la fin mai, mais qui a failli être compromis avec la sortie d’actionnaires importants la semaine dernière.

Le gestionnaire de fonds Oaktree Capital Management, de même Glass Lewis, Restructuring Capital Associates et plusieurs autres actionnaires de Tembec, qui détiennent une majorité d’actions de l’entreprise québécoise, avaient menacé de voter contre la transaction si Rayonier n’augmentait pas sa mise. Devant la pression, quelques jours plus tard, soit dimanche soir, Rayonier et Tembec ont annoncé dans une déclaration commune que le prix par action offert par Rayonier était bonifié de 17 % par rapport à au prix convenu à la fin mai dans l’entente initiale.

Le prix d'achat proposé dans l’entente initiale du mois de mai représentant un prix d’achat d’environ 807 millions $ US, incluant la prise en charge d'environ 487 millions $ US de dettes.