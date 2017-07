Les clients se font rares dans les commerces du secteur

Les nombreuses entraves, tronçons de rues fermées et interdiction de stationnement au centre-ville de Montréal en raison de la Formule électrique ce weekend font fuir les clients des commerces du secteur, notamment dans le Village.

Rue Amherst entre le boulevard de Maisonneuve et René-Lévesque et tout autour, des interdictions de stationner figurent pratiquement devant tous les commerces, car ce sont les résidents du secteur munis d’une vignette spéciale qui peuvent y garer leur véhicule le temps de la course.

«Il n’y a plus rien de disponible de Frontenac à Saint-Hubert ou Berri. Ce n’est pas très intelligent de la part de la Ville de Montréal. Ce n’est pas pratique pour les clients qui veulent venir ici, et la police est vite sur les tickets», déplore Benoit Trudel des Décorateurs de Montréal.

Un autre commerçant du quartier abonde dans le même sens. «C’est très difficile pour les clients de rejoindre la boutique. Je reçois énormément d’appels de clients qui me demandent comment je fais», fait savoir Steve Hamel, propriétaire Wod Sports.

Ce dernier affirme qu’il n’a jamais été consulté ni informé de l’événement par la Ville avant vendredi dernier. «On a reçu la première lettre le 21 juillet pour nous parler des vignettes et nous dire que les rues seraient fermées, mais seulement une semaine avant», soutient-il.

Les commerçants envisagent des pertes de revenus vu la difficulté d’accéder à leur magasin et certains fermeront leurs portes plus tôt samedi craignant que la clientèle déserte les commerces.