Les invités sauvent le «Cocochello» de Sèxe Illégal

Le duo Sèxe Illégal présentait mercredi soir son «Cocochello», annoncé comme «le moins long festival de musique au monde» dans le cadre du festival Juste pour rire. Pourtant, le spectacle nous a semblé particulièrement long, même à moins de 90 minutes.

Paul Sèxe et Tony Légal, ou Mathieu Séguin et Philippe Cigna respectivement, ont davantage diverti avec leur musique calquée sur les succès de The Doors et Bon Jovi qu’avec leur humour, plusieurs blagues semblant improvisées et tombant régulièrement à plat.

La place des Festivals, particulièrement dégarnie, n’a pas non plus aidé à créer une ambiance véritablement festive. On a d’ailleurs vu des spectateurs, fort probablement des curieux qui ne connaissaient pas le répertoire de Sèxe Illégal, déserter la rue Jeanne-Mance au cours de la première moitié du spectacle. Heureusement, ceux qui sont restés massés devant la scène se sont montrés aussi enthousiastes que bruyants.

Par chance, certains invités du duo sont venus insuffler un peu d’énergie à la soirée. On pense notamment à Dumas, venu prêter main-forte aux deux comiques pour la chanson «De la coleslaw», une ode à la célèbre salade de chou de la chaîne St-Hubert chantée sur les airs de «Black Hole Sun». Mention spéciale, également, à l’humoriste Julien Tremblay qui, lui, nous a fait rire de bon coeur.