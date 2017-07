Les restaurateurs auraient voulu être intégrés

Des restaurateurs du boulevard René-Lévesque Est vivent une baisse d’achalandage en raison du périmètre qui a été érigé autour du circuit de Formule E. Alors que l’événement sera présenté ce week-end, au centre-ville de Montréal, ils disent qu’ils auraient aimé être mieux intégrés à l’organisation de la course.

«Il y a une offre alimentaire sur le circuit, mais ce sera essentiellement des camions de cuisine de rue. J’aurais aimé avoir l’opportunité de faire partie des restaurateurs sur le site, de faire partie de l’événement», a lancé Véronique Gratton, propriétaire du Comptoir Lyonnais, situé sur le boulevard René-Lévesque Est. Elle affirme n’avoir reçu aucune proposition du genre.

Devant son restaurant, les clôtures du circuit sont si hautes qu’elles cachent son enseigne, en plus d’empiéter sur le trottoir.

«Les piétons ont moins d’espace pour passer. Mes clients qui venaient le soir en voiture ne viennent plus parce qu’ils ne peuvent plus se stationner dans le secteur. On espère qu’il y aura plus de clientèle pendant l’événement parce que, pour le moment, on ne nous arrange pas les choses», a-t-elle regretté.

Mme Gratton avait même demandé à la Ville un permis temporaire de stationnement pour ses livraisons, mais il lui a été refusé. Avec tous ces désagréments, elle aurait aimé qu’on lui offre plus de compensation ou qu’on l’intègre à l’événement.

Les seules communications qu’elle a obtenues de la Ville sont un appel au mois de février, puis une rencontre au mois de juillet au cours de laquelle on lui a donné une brochure lui indiquant les différentes entraves à la circulation.

Aucune proposition

Son voisin Jérémy Passat, copropriétaire du restaurant La Kitchenette, abonde dans le même sens. «Bien sûr que nous aurions aimé être intégrés à l’offre alimentaire. Surtout qu’ils l’ont fait pour un autre restaurant. On a été mis devant le fait accompli, sans proposition, comme tout le monde», a-t-il indiqué.

On lui a aussi promis qu’il recevra une nouvelle clientèle pendant l’événement. M. Passat, qui réside en haut de son restaurant, dit avoir vécu de nuit comme de jour le bruit des travaux dans les dernières semaines.

«Pour le moment, on ne sait pas sur quel pied danser», a-t-il mentionné. Il doute qu’il puisse retrouver la clientèle qu’il avait avant les travaux.

Une tente pour un restaurant

Quelques mètres plus loin, toujours sur le boulevard René-Lévesque Est, le propriétaire du restaurant La Diva, Shawn Christopher, a confirmé jeudi qu’il pourra vendre ses repas sous une tente sur le site. Sans vouloir donner plus de détails, il explique simplement qu’il en a fait la demande aux organisateurs.

Rencontré également la veille, mercredi, par le «24 Heures», M. Christopher avait expliqué qu’il était «enthousiaste face à l’événement», mais qu’il ne savait pas si la clientèle qu’on leur avait promise pendant la course allait être au rendez-vous.

Beaucoup de ses clients, dans les dernières semaines, ont dû annuler leurs réservations puisqu’ils ne réussissaient pas à se trouver un stationnement dans le secteur. Il estime à au moins 45 % la baisse d’achalandage vécu depuis le début de l’année, en comptant les travaux qui ont eu lieu dans le secteur et l’installation du circuit.

«On va voir. Mais on a aussi peur, si ça ne fonctionne pas, ça va faire mal», a-t-il avoué.