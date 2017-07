Matières dangereuses à bord du Kathryn Spirit

Véritable saga qui traîne en longueur depuis des années, le navire échoué à Beauharnois continue de se détériorer sans que personne ne veuille s'en occuper.

Et son contenu a de quoi en effrayer plusieurs.

Un document nous en apprend davantage sur les risques que représente le Kathryn Spirit, ce navire qui prend la rouille depuis des années, juste au large de Beauharnois.

On savait que le Kathryn Spirit représentait une menace environnementale, mais jamais à ce point.

L'énoncé de travail consulté par TVA Nouvelles indique des matières dangereuses à bord: de l'amiante, des BPC, des produits chimiques de nettoyage, des huiles et des graisses.

Mais ce n'est pas tout: le gouvernement dit aussi que le navire contient possiblement des matériaux radioactifs, du plomb, du mercure, du cadmium, ou encore du chrome. Ce qui choque cependant encore plus les gens de la région, c'est de se rappeler de Marc Garneau, le ministre des Transports, qui était présent l'automne dernier et qui avait affirmé: «Le démantèlement du navire va être complété au mois de juin.»

Le mois de juin est terminé et le navire est toujours là. En fait, la date a été repoussée. Les travaux devront être exécutés en 2019. Ça veut donc dire qu'on va rouler sur le nouveau pont Champlain avant d'avoir exécuté les travaux au large de Beauharnois.

«Ça traîne en longueur»

«Ça devrait être parti depuis longtemps. Oui, ça traîne en longueur», dit un homme sur un ton résigné.

«Le gouvernement dort», lance une femme, qui déplore le manque d’appui des autorités. Ça fait trop longtemps que ça traîne.»

Les gens en ville sont exaspérés et l'Hôtel de Ville aussi.

«Plus ça va, plus ça se détériore, et avec ça, il y a quand même des sédiments qui coulent du bateau et ça s'en va dans l'eau. Et cette eau-là, c'est certain qu'elle est maintenant préservée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites qui se font», souligne le maire suppléant de Beauharnois, Gaétan Dagenais.

Or le batardeau, qui a coûté 8 millions de dollars à construire, n'est même pas étanche.

Il faut savoir que la prise d'eau potable de la ville de Montréal est située à 20 kilomètres de l’endroit où le navire est échoué.

Le maire Dagenais admet être très déçu de la réponse du fédéral dans ce dossier.

Et au cours des derniers mois, le navire est passé de 11 à 18 degrés d'inclinaison.

Quelle compagnie acceptera de démanteler ce navire avec tous les risques que comporte une telle opération? À la suite de vérifications, TVA Nouvelles a appris que lors d’une visite de chantier, il y a quelques jours, 17 entreprises se sont présentées. Et jusqu'à maintenant, aucune soumission n’a été déposée. Sans surprise, le gouvernement a repoussé la date de fermeture de l'appel d'offres.

-D’après un reportage de Maxime Landry