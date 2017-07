Melania Trump en septembre au Canada

La première dame des États-Unis Melania Trump mènera la délégation américaine aux Jeux Invictus qui auront lieu à Toronto du 23 au 30 septembre prochain.

La femme du président américain s’est dite «honorée» d’être à la tête des 90 athlètes américains qui participent à ces jeux pour les militaires, hommes ou femmes, qui ont été malades ou blessés.

«J’ai été encouragée par le grand succès de l’édition inaugural des Jeux Invictus qui ont eu lieu à Londres en 2015, et les seconds à Orlando en Floride l’année dernière. En seulement deux ans, les Jeux Invictus ont permis à des milliers de militaires blessés de plusieurs pays de participer à des sports adaptés, un fait qui devrait être applaudi et appuyé partout dans le monde.»

Melania Trump n’est pas encore venue au Canada depuis l’élection de son mari à la Maison-Blanche en novembre dernier.

Au total, plus de 550 hommes et femmes de 17 pays participeront à ces compétitions à Toronto. Ces jeux ont été créés par le prince Henry qui voulait se servir du sport pour inspirer des militaires blessés, pour favoriser leur rétablissement et leur démontrer le respect auquel ils ont droit.