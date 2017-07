L’ancien champion du monde de Formule 1, Alain Prost, regrette l’accueil fait à la Formule E à Montréal même s’il dit «comprendre» le désagrément causé à certains riverains.

«Je suis un peu triste. Nous avons toujours été très, très positifs quant à l’organisation de cette course à Montréal. C’est une destination que l’on voulait. Le maire a été très positif, nous l’avons rencontré deux ou trois fois. Je regrette un peu qu’il y ait cette déception», a fait savoir celui qui est maintenant copropriétaire de l’écurie Renault e.dams.

Selon lui, l’organisation de cette course avait reçu un accueil similaire à Paris l’an dernier, mais l’ancien coureur automobile assure que cela s’est mieux passé cette année.

«Attendons de voir l’engouement autour de cette course. Apparemment le tracé est super, les pilotes sont très contents», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Alain Prost souligne que l’organisation de telles courses en ville est voulue pour des questions pratiques, mais aussi techniques.

«On ne peut pas aller sur des circuits traditionnels (comme le circuit Gilles Villeneuve, NDLR). Nous n’avons jamais menti dans la Formule E. Nous n’avons pas l’autonomie suffisante pour aller sur un circuit de 5 km de long. Le spectacle ne serait pas très intéressant, vous auriez la comparaison immédiate avec la Formule 1», a-t-il expliqué.

Le public de la Formule E est aussi différent de celui de la F1.

«La formule E attire une autre sorte de clientèle. C’est un public plus jeune, il y a même des enfants. Ils peuvent justement voir ce que sera la technologie de la voiture de demain. C’est tout ce concept qu’il faut imaginer et non uniquement une course dans la ville», a-t-il précisé.

«Le concept, voulu par la fédération internationale, est d’être dans les villes pour attirer un public différent. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont voir la F1 et qui viennent voir la Formule E.»

Et sur un plan professionnel, Alain Prost aimerait que la course de dimanche se passe bien pour son équipe.

«Nous avons deux titres à défendre, pilote et constructeur, nous sommes en tête. Je peux vous dire que l’on aimerait bien faire une très belle course à Montréal parce que c’est un endroit magnifique pour célébrer. Il y a toujours eu énormément de fans de sports automobiles.»