Tour de manège mortel: «Une des nacelles s’est envolée»

Un simple tour de manège dans une foire en Ohio a pris une tournure tragique lorsqu’une nacelle s’est détachée de la structure, ont raconté des témoins à CNN.

«Une des nacelles s’est détachée et s’est comme envolée, a lâché Devray Williams. Tout le monde s’est mis à tomber, mais ils étaient pris dans le harnais qu’on met par-dessus nous. Ils ne pouvaient pas bouger.»

Le drame s’est produit dans une attraction nommée «Fire Ball» («Boule de feu»), à Columbus. Une personne a perdu la vie et sept autres ont été blessées.

«Ça a commencé à brasser, de plus en plus. Et ça s’est envolé, relate Mme Williams. Il y a un homme qui est tombé au sol et ne bougeait plus. Des personnes sont arrivées et ont essayé de faire de la réanimation cardiaque, mais rien ne se produisait.»

Des moments d’horreur pour ceux qui ont assisté à la scène, dont Mme Williams

«Je me souviens du visage de cette fillette, elle criait parce qu’elle ne trouvait pas sa mère», raconte-t-elle, visiblement secouée.

«Je me sens terriblement mal pour ces personnes et leurs familles, lâche Susie Buchanan. Vous savez, vous venez ici, vous pensez que vous allez avoir beaucoup de plaisir, et ça se termine avec un événement comme ça. C’est une honte pour ces familles.»

Le gouverneur de l’État, John Kasich a réclamé une enquête complète concernant cet événement. Il a aussi exigé que tous les manèges soient mis hors fonction le temps que des vérifications soient effectuées.