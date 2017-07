Uber rappelle ses conseils de sécurité

Après qu’une jeune femme montréalaise ait rapporté avoir été agressée par un homme qui se faisait passer pour un chauffeur de Uber, la populaire entreprise de service de transport a tenu à rappeler ses conseils de sécurité.

Au moment de commander une course, l’application partage avec l’utilisateur la marque et le modèle de la voiture qui doit venir le chercher ainsi que le nom et la photo du conducteur. «Il est primordial de bien vérifier que la voiture et le conducteur correspondent aux informations reçues», explique Uber par courriel.

Puisqu’une fois embarqué dans une mauvaise voiture, «les bénéfices de toutes les fonctionnalités de sécurité intégrées à l’application Uber seront perdus».

Ces bénéfices sont par exemple: «le partage de l’itinéraire de votre course en temps réel avec votre famille et vos amis», «le support à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», ainsi que «le système d’évaluation bidirectionnel entre les utilisateurs et les chauffeurs».

Uber suggère également d’aider les personnes qui pourraient être intoxiquées en utilisant Uber, à vérifier l'identité du chauffeur et de la voiture avant de laisser quelqu'un y embarquer.

Uber a aussi ajouté que «les caractéristiques de sécurité d'Uber ne fonctionnent que si vous êtes dans un Uber».