Un autobus transportant des personnes handicapées est évacué d’urgence

Une vingtaine de personnes handicapées qui revenaient d’une sortie éducative ont eu droit à une bonne frousse, jeudi après-midi, à Québec, lorsque de la fumée s’est mise à s’échapper du capot de leur autobus en mouvement.

«On roulait et, soudainement, on a senti une odeur de fumée à l’intérieur. On a rapidement baissé toutes les fenêtres pour aérer l’autobus», a raconté Christine Carbonneau, une intervenante de l’Association des personnes handicapées de Charlesbourg, qui accompagnait le groupe au moment de l’incident.

Voyant que quelque chose clochait avec le moteur, le chauffeur a pris la première sortie d’autoroute pour s’immobiliser d’urgence et ainsi permettre l’évacuation de tous les occupants.

«On ne voulait pas qu’il y ait de panique. Oui, il y en a quelques-uns qui ont pleuré, mais on a essayé de sécuriser et de rassurer tout le monde», a dit Mme Carbonneau.

À l’arrivée des pompiers sur les lieux, tous les occupants de l’autobus avaient été évacués. Au total, le véhicule transportait 33 personnes, dont 27 personnes handicapées. Du nombre, sept étaient à mobilité réduite.

Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a été dépêché sur les lieux afin de conduire le groupe jusqu’aux locaux de l’organisme.