Une bière saisonnière créée pour financer le cégep

Dix microbrasseries du Saguenay–Lac-Saint-Jean s'unissent pour créer un produit unique au Québec. Ils ont concocté une bière saisonnière qui aidera à financer un programme d'études collégiales.

«Fiers d'appartenir à la région québécoise au plus haut prorata de brasseurs par habitant, et la seule à offrir un programme de technique de production en microbrasserie, nous voulions, à travers cette collaboration, réunir les principaux acteurs de l'industrie microbrassicole du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de souligner et promouvoir l'artisanat brassicole régional», a souligné jeudi Vladimir Antonoff, directeur général de l'HopEra et porte-parole pour le collectif des brasseurs.

L'ajout d'épices boréales locales à la bière soulignera l'attachement aux produits qui font la fierté de la région.

L'argent recueilli permettra de financer de nouveaux équipements pour l'attestation d'études collégiales en technique de microbrasserie du Cégep de Jonquière, à Saguenay.

Il s'agit d'une bière de type saison, plutôt désaltérante, qui rappelle les produits du terroir. La bière est exclusive à la région pour l'instant, mais l'idée de distribuer dans le reste du Québec demeure une possibilité.