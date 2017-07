Une clinique médicale ferme, faute de médecins

Après 40 ans de services, une clinique médicale d’urgence de Montréal fermera ses portes bientôt parce qu’elle est incapable de remplacer les quatre omnipraticiens qui ont quitté leur poste en raison de la réforme dans le réseau.

«Je suis très stressée avec la fermeture, confie Farah Barsoom, une Irakienne d’origine qui se fait soigner au Centre d’urgence de Salaberry depuis son arrivée au Québec, en 2001. On devra se chercher une autre clinique, mais on est refusés partout ailleurs.»

«C’est vraiment malheureux que ça se termine comme ça», ajoute une employée de la clinique qui a requis l’anonymat.

Située à proximité de l’hôpital Sacré-Cœur, cette clinique avait été créée il y a 40 ans, notamment pour désengorger l’urgence. Or, la clinique-réseau fermera ses portes au plus tard le 10 septembre prochain, «à moins d’un petit miracle», dit l’employée.

Dans la porte principale, les médecins de la clinique ont affiché une lettre expliquant la situation aux patients.

Départs

Rappelons que la réforme du ministre de la Santé Gaétan Barrette, en vigueur depuis le printemps 2015, oblige les médecins de famille à faire davantage de suivis en première ligne. L’objectif ultime est que tous les Québécois soient pris en charge d’ici la fin de l’année.

Or, cette clinique n’offre que des soins d’urgence, et pas de suivi à long terme. La clientèle compte beaucoup de patients immigrants qui n’ont pas de médecin de famille.

Depuis la réforme, la clinique-réseau a perdu quatre médecins «qui se sont vus contraints de réorienter leur pratique» vers le suivi de patients en première ligne, ce qui a fragilisé l’équipe médicale, lit-on dans la lettre.

La clinique dit avoir fait part du problème au ministère de la Santé, mais qu’un seul poste de médecin a été autorisé. Selon nos informations, il manque 60 heures de médecine par semaine (soit trois médecins à temps partiel), pour couvrir les frais.

Beaucoup de monde

«Les difficultés avec lesquelles nous composons depuis plus d’un an et l’absence de résultats suffisants à nos nombreux efforts et démarches nous forcent à fermer définitivement nos portes», écrivent les médecins.

«Pour faire vivre une clinique, ça prend des médecins, résume l’employée. Les jeunes docteurs ne peuvent pas venir ici à plein temps. On couvre toutes les plages horaires, mais tout le monde est essoufflé.»

Par ailleurs, l’idée de devenir une «superclinique» a été étudiée, mais la difficulté de recrutement cause aussi un problème.

L’an dernier, la clinique-réseau a enregistré 35 000 consultations, et ce chiffre a déjà grimpé jusqu’à 60 000 par le passé.

«Des fois, on doit refuser des gens avant la fermeture, on ne peut pas voir tout le monde, dit l’employée. Les patients ne sont pas contents. Ils se demandent où ils vont aller.»

Des patients déçus et frustrés

Déception, inquiétude, incompréhension: plusieurs patients rencontrés mardi au Centre d’urgence de Salaberry ont exprimé leur frustration à propos de la fermeture de la clinique, d’ici quelques semaines. Voici quelques réactions recueillies par «Le Journal de Montréal».

«Ça fait des années qu’on vient ici, tous nos dossiers sont ici. La clinique est toujours pleine, les gens en ont vraiment besoin !» - Farah Barsoom

«J’ai fait 10 CLSC avant de venir ici, on n’a pas de service pour le sans rendez-vous au Québec ! [...] J’ai un médecin de famille, mais je ne peux pas avoir de rendez-vous avant la mi-août.» - Hakan Yildirim

«Vu que je n’ai pas de médecin de famille, c’est toute l’importance d’avoir une clinique comme celle-là. Je ne sais pas si la réforme est bonne pour les citoyens.» - Sofien Benyounes, arrivé au Québec de Tunisie il y a six mois

«Ça prend une journée, aller à l’hôpital. Ça va déborder partout ailleurs.» - Nicholas Angelopoulos

«Les besoins de Salaberry ne disparaîtront pas dans l’univers. On voit les effets d’approches mur à mur [du gouvernement]. Les médecins ont fait les efforts pour garder ça ouvert.» - Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec