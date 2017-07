Une dégustation d’alcool vire au congédiement

Dans une rare décision disciplinaire, la Société des alcools du Québec (SAQ) vient de congédier quatre employés permanents de sa succursale de la rue Fleury, à Montréal, à la suite d’une dégustation d’alcool qui a mal tourné, a appris «Le Journal de Montréal».

Selon nos informations, les employés congédiés par la SAQ auraient consommé de l’alcool de façon inappropriée sur les lieux de travail au cours d’une dégustation en succursale qui s’est déroulée au début du mois de juin.

Or, certains «comportements erratiques» de la part d’employés de la succursale Fleury auraient été rapportés à la direction de la SAQ.

La société d’État a confirmé mercredi que «quatre employés avaient été congédiés» à la suite d’« événements très sérieux » survenus à la succursale Fleury, située tout près de l’avenue Papineau.

Congédiements abusifs

«Étant donné que le dossier est devant les tribunaux, on ne peut le commenter publiquement», a indiqué mercredi la porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard.

Au Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-CSN), on est d’avis que ces congédiements sont «injustifiés» et «abusifs».

«On a déposé un grief et on entend défendre nos membres vigoureusement», a souligné la vice-présidente du SEMB, Katia Lelièvre, qui n’a toutefois pas voulu commenter davantage cette affaire.

D’après une source bien au fait du dossier, les employés congédiés ne se trouvaient pas en «état d’ébriété» sur leur lieu de travail lors de la dégustation de produits alcoolisés destinés aux clients de la SAQ.

Vice de procédure

Dans un communiqué diffusé à ses membres, le syndicat soutient que les quatre employés ont été congédiés «pour ne pas avoir respecté la procédure de dégustation en succursale, et ce, avec l’accord tacite du gestionnaire» de la succursale Fleury.

Le syndicat n’écarte pas une tournée prochaine de mobilisation dans les succursales de la SAQ de la région de Montréal advenant un refus de négocier le dossier de ses quatre membres congédiés par la direction de la société d’État.

Rappelons que la convention collective des quelque 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ est échue depuis le 31 mars.

Elle était d’une durée de sept ans, soit de 2010 à 2017.