Une voiture abandonnée peut cumuler les «tickets» à l’infini

Des résidents du quartier Saint-Henri, à Montréal, trouvent curieux qu’un véhicule visiblement abandonné sur la rue Saint-Jacques accumule les constats d’infraction depuis plus d’un mois sans qu’interviennent les autorités.

«Si ça se trouve, c’est quelqu’un qui est mort dans son appartement, et le gars de stationnement ne se pose pas de questions et fait juste mettre un ticket toutes les semaines», a dit Richard Archambault, un résident de la rue Saint-Jacques.

Une voiture grise de marque Hyundai est garée devant chez lui depuis plusieurs semaines et n’a pas bougé d’un pouce alors que son propriétaire semble avoir disparu.

Au passage du «Journal de Montréal», au moins quatre contraventions étaient placées sur le pare-brise du véhicule. La plus ancienne encore lisible avait été remise le 12 juillet 2017, soit il y a trois semaines.

Mais il se pourrait que l’auto soit là depuis plus longtemps encore, croit un résident.

«C’est sûrement une voiture volée. Elle est apparue un matin, comme ça, et depuis, elle n’a pas bougé», a raconté Dan Cyr, qui gère un gîte situé de l’autre côté de la rue.

Et cette voiture pourrait encore rester là un bon moment puisqu’aucune limite de contraventions ni de durée n’est fixée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Pas de maximum

En fait, les agents de stationnement, qui relèvent du SPVM, peuvent remettre un constat d’infraction par jour, et ce, aussi longtemps qu’ils le veulent, indique le corps policier.

«À savoir, est-ce qu’il y a un nombre maximum, c’est non», a dit la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard.

Si aucun citoyen ne signale la situation aux policiers, la décision de les avertir revient aux agents de stationnement qui ne peuvent enquêter eux-mêmes sur les propriétaires de véhicules. Ce choix peut donc être pris à n’importe quel moment, parfois après plusieurs semaines.

Des vérifications sont alors faites pour entrer en contact avec le propriétaire du véhicule, explique Andrée-Anne Picard.

«Si on rejoint le propriétaire et qu’il nous dit qu’il est parti en Europe trois mois et qu’il est stationné dans une zone où il n’a pas le droit pendant deux heures le mardi, bien il va avoir un constat chaque semaine pendant trois mois», a-t-elle précisé.

Véhicule volé?

Dans la plupart des cas, les véhicules abandonnés ont été volés, confirme un autre porte-parole du SPVM, Raphaël Bergeron.

Si toutefois la voiture n’a pas été volée et qu’il est impossible d’entrer en contact avec le propriétaire, les policiers font appel à un remorqueur qui viendra la cueillir.

Cette étape est toutefois utilisée en ultime recours.

«Pour que le véhicule soit considéré comme abandonné [...], ce sont des démarches qui sont longues», a expliqué Andrée-Anne Picard. À moins que le véhicule nuise vraiment à la circulation, il n’y a pas urgence de le déplacer.»

Le SPVM n’a pas voulu commenter le cas particulier de l’auto grise laissée à l’abandon sur la rue Saint-Jacques.