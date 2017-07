Vols insolites à Matane

Cinq jours après l’installation de six reproductions de toiles incrustées sur les trottoirs de la ville de Matane, deux d’entre elles ont été volées. L’une représentait la municipalité de Causapscal, dans la vallée de la Matapédia, l’autre, Percé, en Gaspésie.

À la SHGM, qui organise le projet à la demande de la Ville de Matane, on ne comprend pas qu’un tel geste ait pu être posé.

«On s’est fait voler deux reproductions de toiles», déplore Sonia Harrisson, la coordonnatrice de la Société d'histoire et de généalogie de Matane (SHGM). «Elles valent chacune environ 300 $. C’est vraiment déplorable parce que c’est pour embellir notre ville, c’est pour faire connaître la Gaspésie et la première chose qui se passe, c’est qu’on s’en fait voler deux.»

Il s’agit de reproductions de la collection «La couleur de la Gaspésie», du peintre Claude Picher. Il reste quatre œuvres au centre-ville. Celles-ci représentent la rivière Matane, la pêche au saumon, Les Méchins et Grande-Vallée.

Le geste posé par les vandales a eu un effet démotivant pour les organisateurs, qui pensent tout de même étendre l’exposition à d’autres villages de la Gaspésie.

«On avait comme projet de continuer à promouvoir la collection à travers la Gaspésie en apportant d’autres toiles sur les trottoirs des villages et autres villes», indique Sonia Harrisson. «C’est sûr qu’avec les vols, on va en reparler avec le conseil d’administration, mais je ne crois pas que ça devrait nous arrêter. On devrait continuer à le faire malgré ce qui s’est passé ici à Matane il y a quelques jours.»

Une plainte a été déposée auprès de la police. Toute personne qui détient des informations permettant de retrouver les œuvres est invitée à contacter la Sûreté du Québec.