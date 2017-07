Washington ordonne aux familles des diplomates de quitter le Venezuela

Les États-Unis ont ordonné jeudi aux familles des diplomates en poste au Venezuela de quitter le pays, en raison de la crise politique et des violences qui le secouent, indique un communiqué du département d'État.

La diplomatie américaine a également précisé qu'elle «autorisait le départ volontaire des employés gouvernementaux» travaillant à l'ambassade des États-Unis à Caracas.

Les employés locaux de l'ambassade et leurs familles se sont également vu imposer des restrictions à leurs déplacements à Caracas et dans le reste du pays, selon le communiqué du ministère américain des Affaires étrangères.

À quelques jours de l'élection contestée dimanche d'une Assemblée constituante voulue par le président vénézuélien Nicolas Maduro, le département d'État redoute une «situation politique et sécuritaire imprévisible».

Il fait également état de l'arrestation, de la détention de ressortissants américains, certains ayant été victimes de vols, près des manifestations qui secouent Caracas.

Le président Maduro a proposé jeudi un dialogue à ses adversaires avant l'élection de l'Assemblée constituante, contre laquelle l'opposition a appelé à une grève générale et à manifester malgré l'interdiction du gouvernement, une situation explosive qui a fait deux nouveaux morts.

Les États-Unis ont pris depuis longtemps fait et cause pour l'opposition, le président Donald Trump traitant son homologue vénézuélien de «dictateur» et imposant des sanctions contre 13 anciens et actuels responsables gouvernementaux.