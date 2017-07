William pose son hélicoptère pour se consacrer à sa carrière de prince

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, abandonne jeudi son métier de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince.

Après deux années à voler au secours de victimes de crises cardiaques et autres malades pour le compte de l'organisme caritatif «East Anglian Air Ambulance» (EAAA), basé à Cambridge, le prince William abandonne ce travail pour seconder davantage sa grand-mère, la reine Elizabeth II.

Le couple «désire consacrer davantage de temps à son rôle officiel au nom de la reine et pour les associations caritatives et les causes qu'il soutient, ce qui nécessitera davantage de temps passé à Londres», avait expliqué le palais en janvier en annonçant pour l'été le retrait du prince.

Aux commandes de son hélicoptère, le fils aîné de Charles, âgé de 35 ans, aura été le témoin «d'horribles tragédies», selon ses dires. Il aura terminé son service jeudi après une astreinte de nuit.

Sa décision intervient alors que la reine Elizabeth II et son époux, le duc d'Edinburgh, prennent du recul à l'égard de leurs obligations royales pour laisser la jeune génération prendre sa place.

Dans une tribune du quotidien régional Eastern Daily Press, William revient sur sa courte carrière de pilote pour saluer les équipes médicales qu'il a transportées à bord de son hélicoptère depuis l'aéroport de Cambridge.

«Comme membre de l'équipe, j'ai été invité chez les gens pour partager des moments d'émotion intense, depuis le soulagement apporté à quelqu'un à qui on a donné une chance de se battre, jusqu'au profond chagrin», écrit-il.

Comme pilote, il a dû poser son appareil dans des jardins de résidence, des terrains scolaires ou sur des plages pour répondre à des urgences médicales, raconte-t-il.

«Avec l'équipe, on a volé à la rencontre d'incidents vraiment impressionnants, témoins de tragédies horribles», telle «cette journée incroyablement dure» où il a été appelé pour un homme qui venait de se suicider.

Une expérience qui l'a renforcé dans sa détermination à attirer l'attention sur les problèmes de santé mentale, une cause dont il s'est fait le héraut avec son épouse Kate et son frère Harry.

Conséquence de son retrait, lui, Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte, devront quitter leur demeure de Anmer Hall, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), un cadeau d'Elizabeth II où ils résidaient à l'année, pour leur résidence londonienne du palais de Kensington, avait annoncé le palais en janvier.

Buckingham avait annoncé en décembre que la Reine, qui a fêté ses 90 ans en avril l'an dernier, allait lever le pied en abandonnant le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance à d'autres membres de la famille royale, dont William et Kate.

Soucieux de vivre la vie de monsieur tout le monde, le prince William est le premier membre de la famille royale susceptible d'accéder au trône à avoir exercé un travail dans la vie civile.