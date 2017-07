À 70 ans, elle décide de devenir pilote d'avion

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. À l’âge de 70 ans, une dame de Trois-Pistoles compte devenir pilote d’avion. Françoise Sasseville a complété il y a quelques jours son premier vol solo à bord de son propre appareil, sous la supervision de son instructeur.

«Dans la vie, il est important de rester actif et de se donner des défis. D’apprendre à voler est mon défi, mon projet. Ne laissez jamais personne vous dire pourquoi vous ne pouvez pas ou ne devriez pas faire quelque chose, vivez vos rêves!», lance la dame de 70 ans.

Selon Aviation MH, qui est gestionnaire de l’aéroport de Rivière-du-Loup, la femme de Trois-Pistoles est la deuxième personne de sa famille à réaliser ce défi. En effet, son fils Richard Turmel est copropriétaire de son avion. Il a lui aussi réalisé son premier vol solo à la même période l’an dernier et il a depuis terminé sa formation de pilote privé.

Françoise a commencé sa formation de pilotage à l’été 2015. Elle a récemment décidé de vendre l'entreprise dont elle était propriétaire à Trois-Pistoles pour consacrer une bonne partie de son temps et de ses énergies à sa nouvelle passion. Son projet de retraite est de devenir pilote privé.

Martin Hivon, président d’Aviation MH, est son instructeur superviseur. Il ne cache pas sa fierté.

« Je suis extrêmement fier que Mme Sasseville ait passé cette importante étape dans la formation d’un pilote. Elle était relativement craintive au début de sa formation, mais sa persévérance et sa détermination lui ont permis de passer par-dessus ses craintes et elle a maintenant commencé à voler de ses propres ailes! La prochaine étape sera de passer son brevet de pilote privé et je suis très confiant qu’elle va y arriver avant l’automne. Toute l’équipe d’Aviation MH est très fier d’elle et nous tenons à la féliciter chaleureusement ! »