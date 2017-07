Colombie-Britannique: démission de Christy Clark

L’ex-première ministre de la Colombie-Britannique Christy Clark a annoncé vendredi qu’elle démissionne de ses postes de chef du Parti libéral et de députée.

«J'adore notre parti et notre province de tout mon cœur et ça a été un grand honneur pour moi de servir comme chef et première ministre», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Les mots ne peuvent exprimer pleinement ma gratitude pour votre soutien ces six dernières années et plus encore», a ajouté Christy Clark, 51 ans, qui a été élue à la direction de son parti en 2011.

Après une cinquantaine de jours, le gouvernement libéral de Mme Clark est tombé à la fin du mois de juin après avoir perdu un vote de confiance à l’Assemblée législative.

Lors des dernières élections, le 9 mai dernier, les libéraux avaient remporté 43 sièges et formé un gouvernement minoritaire, le NPD et le Parti vert ayant, au total, faire élire plus de députés que les troupes de Christy Clark, soit respectivement 41 et 3 députés.

Les verts et les néo-démocrates se sont finalement entendus et la lieutenante-gouverneure de la province a demandé au chef du parti néo-démocrate provincial, John Horgan, de former le gouvernement.