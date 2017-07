Congestion à l’urgence de Cloutier-du Rivage de Trois-Rivières

De nombreux patients de l’urgence du Centre Cloutier-du Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, se cognent le nez sur la porte d’entrée et sont invités à se trouver une solution de rechange.

«Quand nous sommes arrivés à 8 h, la madame a dit que c’était fermé et il aurait fallu se présenter à 6 h», a expliqué une patiente.

Sur un panneau situé à l’entrée de l’urgence, les heures d’ouverture sont de 8 h à 18 h.

Le médecin en fonction ne peut cependant voir que 30 patients, les autres étant respectueusement invités à revenir le lendemain ou à tenter leur chance dans un autre hôpital de la Mauricie.

«Il faut passer au triage pour se faire dire que nous ne sommes pas acceptés», a poursuivi la patiente.

«Depuis 6 h du matin que je suis ici. Ma fille attendait un médecin pour son pied cassé. J’appelle mon médecin de famille et j’ai un rendez-vous demain matin.»

Invité à commenter la situation, le président du syndicat des employés convient qu'avec cette façon de faire, de nombreux citoyens du secteur qui n'ont pas la possibilité de se déplacer doivent endurer leurs souffrances.

«On clame haut et fort que l’urgence doit rester ouverte même 24 heures sur 24. On voit que c’est un besoin réel pour la population», a mentionné Pascal Bastarache de la CSN.

La direction du CIUSSS affirme que la fermeture en soirée de la salle d'urgence est une mesure temporaire pour la saison estivale. Or, les gens sont nombreux à craindre que la situation ne devienne permanente.

«Dès 12 h, il ne reste plus personne. L’urgence pourrait retirer le compte complet et allouer d’autres rendez-vous à des patients. On nous emmène à une fermeture silencieuse», déplore un autre patient.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, disait récemment travailler à régler la situation.