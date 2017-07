De petits catamarans télécommandés pour sonder les fonds marins

Pêches et Océans Canada met à l’essai de nouveaux bateaux télécommandés sur le fleuve Saint-Laurent. Ces véhicules hydrographiques de surface autonomes servent aux chercheurs de l’institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent.

Les petits catamarans de 2,5 mètres sondent les fonds marins afin de recueillir certaines données pour faire de la cartographie, entre autres.

Les bateaux ont été développés en Floride par la compagnie Sea Robotics. Ils ont coûté un peu moins de 1 million $. L’argent provient d’un fond de mise en valeur des sciences par le gouvernement du Canada.

Selon Roger Côté, gestionnaire pour le Service hydrographique du Canada, la mission première de l’organisation est d’assurer la sécurité de la navigation et une meilleure connaissance de l’environnement.

Deux autres catamarans seront achetés d’ici le printemps 2018.

«On a la chance de jouer avec la technologie du futur. Il en existe seulement quelques-uns dans le monde et seulement deux au Canada, et c’est nous qui avons la chance de les tester», a indiqué Ghislain Côté, hydrographe pour le Service hydrographique du Canada.

Les catamarans seront surtout utilisés sur de petites surfaces, comme dans un havre ou dans une marina. Sur de plus grandes zones de recherche ou en milieu éloigné, Pêches et Océans Canada convertira bientôt le navire «Garrot» de la Garde côtière canadienne afin de la rendre autonome et pour pouvoir le contrôler entièrement à distance.