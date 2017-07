Des touristes évitent Montréal

La multiplication des entraves à la circulation à Montréal semble profiter à Trois-Rivières, en Mauricie.

Beaucoup de vacanciers affirment préférer mettre le cap sur les régions du Québec et ainsi éviter la métropole.

«On aime mieux rester dans les régions où il y a moins de trafic qu'à Montréal», ont confié des visiteurs de la Montérégie rencontrés vendredi par TVA Nouvelles.

D'autres vacanciers qui semblent ravis de débarquer à Trois-Rivières abondent dans le même sens.

«Il y a trop de trafic, trop de construction. On a changé de direction», a dit l’un d’eux.

«Ça penche dans la balance pour le trafic, la construction et tout ça. On préfère s'éloigner pour avoir un peu plus la paix», ont ajouté des résidents de la municipalité de Calixa-Lavallée au sud-est de Montréal.

D'autres, par contre, affirment ne pas bouder la métropole pour autant. «On prend le métro si on veut aller à Montréal. C'est plus sûr», a lancé une touriste.

Un résident de la région de Montréal appelle à plus de tolérance face aux conséquences d'un événement comme la Formule E. «Il faut planifier ses déplacements», a-t-il glissé en faisant preuve de gros bon sens.

L'état de la circulation sur l'île de Montréal a aussi des conséquences sur le transport de marchandises. L'entreprise trifluvienne Martel Express, qui livre des électroménagers et des meubles pour le compte de grandes surfaces commerciales partout au Québec, dit éviter en autant que possible le cœur de la métropole.

«On couvre plus la région de Laval et la Couronne Nord parce que, justement, c'est moins encombré. On choisit nos territoires pour que ça soit plus intéressant», a indiqué François Lagacé, le directeur de la compagnie de transport.