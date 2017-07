IKEA achète pour 15,5 M$ de terrains à Québec

En vue de la construction imminente de son magasin entrepôt à Québec, le géant du meuble suédois IKEA vient de débourser 15,5 millions $ pour l’achat de terrains au mégacentre Duplessis.

Des documents notariés signés plus tôt cette semaine par IKEA et Cominar font état de plusieurs transactions pour l’acquisition de vastes terrains d’une superficie totale d’un million de pieds carrés.

Au total, IKEA prévoit investir 100 millions $ pour construire et aménager son nouveau magasin entrepôt de 340 000 pieds carrés dans la capitale.

Si tout va comme prévu, IKEA ouvrira les portes de son nouveau magasin à l’été 2018. Ce qui nécessitera l’embauche de 250 nouveaux employés.

Dans la plupart de ses projets, IKEA détient les terrains et les immeubles de ses magasins et de ses entrepôts.

Mené par Cominar et le Groupe Dallaire, le nouveau mégacentre Duplessis, situé au sud de l’autoroute Charest et à l’ouest de l’autoroute Duplessis, s’étend sur 5 millions de pieds carrés.

En pleine expansion

Au pays, IKEA dit être en mode expansion. Le détaillant prévoit l’ouverture de 12 nouveaux magasins entrepôts au cours des huit prochaines années.

Les investissements devraient dépasser le milliard $.

«On a l’intention de doubler notre présence. On aimerait avoir 24 magasins au pays en 2025», avait indiqué au Journal la présidente d’IKEA Canada, Marsha Smith, lors de son passage à Québec le mois dernier.

Actuellement, IKEA compte 12 magasins entrepôts au Canada, en plus de six centres de cueillette et de neuf points de ramassage.

Cet automne, IKEA ouvrira un nouveau magasin à Halifax.

Il y a deux semaines, IKEA a annoncé la construction d’un centre de distribution à Richmond, en Colombie-Britannique.

Les ventes ont explosé

L’an dernier, les ventes en ligne d’IKEA ont explosé de 41,3 % alors que les revenus totaux de l’entreprise ont avancé de 14,2 % pour atteindre 2,05 milliards $ au Canada.

Sur le Web, IKEA aimerait étendre son réseau de distribution. IKEA n’écarte pas des ententes avec les géants comme Amazon et Alibaba pour offrir ses produits en ligne.

Le détaillant offre plus de 8000 articles sur le Web et près de 9000 en moyenne dans chaque magasin.

IKEA à Québec

Superficie du magasin: 340 000 pi2

Investissement: 100 millions $

Nombre de postes disponibles: 250

Ouverture prévue: été 2018