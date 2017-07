Une semaine après le suicide du chanteur de Linkin Park de Chester Bennington, sa femme Talinda a brisé le silence dans une lettre émouvante.

«Il y a une semaine, j'ai perdu mon âme soeur et mes enfants, leur héros: leur papa. Le conte de fées que nous vivions est désormais digne d'une tragédie de Shakespeare. Comment faire pour aller de l'avant? Comment ramasser les morceaux de mon cœur brisé? La seule réponse que j'ai, c'est d'élever nos bébés avec tout l'amour qu'il me reste», a-t-elle écrit dans une lettre rendue publique vendredi.

Talinda Bennington était mariée avec Chester depuis 2005 et a donné naissance à trois enfants: Thyler Lee, Lily et Lila.

«La seule réponse que j'ai, c'est d'élever nos bébés avec chaque once d'amour que je possède encore. Je souhaite que ma communauté et les admirateurs du monde entier sachent que nous ressentons leur amour. Nous sentons aussi leur perte. Mes bébés sont si jeunes pour avoir perdu leur papa. Et je sais que vous tous aiderez à garder sa mémoire en vie. C'était une âme brillante et aimante avec une voix d'ange. Et maintenant, il ne souffre plus et chante ses chansons dans tous nos coeurs. Que Dieu nous bénisse tous et que nous nous aidions les uns les autres quand nous souffrons. Chester aurait voulu que nous le fassions. Repose en paix, mon amour.»

Le médecin légiste de Los Angeles a confirmé, le 21 juillet, que le musicien avait commis un suicide par pendaison.