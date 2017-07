La disparition de Cédrika Provencher a marqué le Québec

Le 31 juillet 2007 restera à jamais gravé dans la mémoire collective trifluvienne. Ce jour-là, la petite Cédrika Provencher disparaissait. Michel Letarte était responsable des communications pour la police de Trois-Rivières à cette époque et il se souvient clairement des heures d'angoisse que cette affaire a engendrée.

«Le soir même, on traitait la disparition d'une petite fille de [9] ans et le temps que toutes les informations soient canalisées, ça devenait de plus en plus inquiétant», s’est souvenu Michel Letarte en entrevue avec TVA Nouvelles.

C'est tout un déploiement qui s'était mis en place. «Tout le monde a mis l'épaule à la roue et est resté au travail», a ajouté l'ex-policier.

La sœur de Cédrika, Mélissa, se rappelle très bien les recherches.

«J'ai même été avec maman cogner à la porte des cabanons et il y avait le poste de commandement, je me rappelle de tout», a-t-elle raconté.

La disparition de Cédrika Provencher, qui a touché tout le Québec, c'était du jamais vu pour les journalistes de Trois-Rivières qui couvraient l'événement. Et pour certains, il s’agit de l'histoire la plus marquante de leur carrière.

«Il y avait une grosse mobilisation de policiers, j'ai été témoin de ça. On fouillait partout, on passait le quartier au peigne fin», a raconté le journaliste de TVA nouvelles Louis Cloutier.

La communauté trifluvienne n'a rien oublié. Certains ont des souvenirs très clairs de ce qui s'est passé dans les jours suivants. D'autres admettent être plus craintifs pour leurs enfants.

Rappelons que plus de huit ans après la disparition, en décembre 2015, les autorités retrouvaient les ossements de la fillette dans un secteur boisé près de la sortie Saint-Maurice de l’autoroute 40.

L'auteur de l'enlèvement et de l'assassinat de la jeune fille, qu'on a baptisé l'«homme à l'Acura rouge», demeure pour sa part au large.