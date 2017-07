La patience sera de mise à Montréal

Le présent week-end en sera un axé sur la patience pour les automobilistes voulant circuler en Montréal surtout en raison de la Formule électrique, mais aussi de travaux.

L’autoroute Ville-Marie sera amputée à certains endroits en raison de la formule E. L’avenue Viger et de l’autoroute-720 en direction ouest ont été fermées entre l’avenue De Lorimier et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier depuis jeudi 21 h et le seront jusqu’à lundi 5h.

La sortie 6 (rue Berri) et de la sortie 7 (pont Jacques-Cartier) de l’autoroute 720-Ouest ne sont pas accessibles depuis jeudi 19h et ce, jusqu’à lundi 5h.

Échangeur Turcot

L’échangeur Turcot verra quelques bretelles fermées. Celle de l’autoroute 15-Sud (Décarie) pour la route 136 en direction est ne sera pas accessible aux automobilistes de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Même chose pour la bretelle menant à la route 136-Est sur l’autoroute 20-Est.

Échangeur Saint-Pierre

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138-Est, venant du pont Honoré-Mercier pour l’autoroute 20-Est vers le centre-ville ne sera pas disponible à la circulation de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Rappelons que la bretelle de l’autoroute 20 en direction ouest pour la route 138-Ouest (vers le pont Honoré-Mercier) a une voie sur deux de fermée en tout temps jusqu’à la mi-août.

De plus, une voie sur deux sera fermée sur l’autoroute20-Est (du Souvenir) dans l’échangeur Saint-Pierre de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Feux d’artifice

Le pont Jacques-Cartier sera pour sa part fermé à la circulation samedi de 20h à 23h45 en raison des Feux d’artifice. Le début de la fermeture du tunnel Ville-Marie à la sortie 4 (rue de la Montagne) commencera à 20h.