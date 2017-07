La police enquête sur un possible cas d’agression dans une garderie

La police de Gatineau a ouvert une enquête sur un possible cas de brutalité dans une garderie du secteur Aylmer.

Lundi, des parents ont reçu un appel de l’établissement leur signalant que leur fillette de 11 mois avait été mordue par un autre enfant. Une fois sur place, ils réalisent qu’elle aurait plutôt subi de multiples contusions, égratignures et ecchymoses.

Les parents se sont aussitôt dirigés vers l’hôpital de Hull, mais la fillette a ensuite été rapidement transportée vers l’hôpital de Gatineau. La petite victime a été hospitalisée pendant plusieurs jours.

Selon les explications fournies aux parents par la propriétaire de la garderie, un autre jeune de 2 ans aurait violemment battu le bébé pendant la sieste.

PHOTO COURTOISIE

Les policiers tentent maintenant de déterminer si les enfants ont été laissés sans surveillance et pendant combien de temps cette présumée agression s’est déroulée.

«On a plusieurs démarches à faire, explique Andrée East, relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau. Est-ce qu’il y a une faute qui a été commise au niveau de la garderie ou non? On n’est vraiment pas rendu à ce point-là.»

Mme East soutient que les enquêteurs vont procéder «par étapes».

«Par contre, on peut assurer le public qu’on prend l’affaire au sérieux, qu’il y a une enquête qui est ouverte et qu’il y a des vérifications qui vont être effectuées pour tenter de valider certains faits et d’aller voir ce qui s’est passé exactement», a-t-elle ajouté.

La propriétaire de la garderie a refusé de nous partager sa version des faits.

Quant aux parents de la petite, ils n’ont pas voulu accorder d’entrevue à la caméra, mais ils voulaient tout de même partager leur histoire pour éviter qu’un autre enfant ne subisse le même sort.