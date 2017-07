La SAQ change la voiture du patron

Alain Brunet s’est départi, l’automne dernier, de sa Volkswagen Touareg qui coûtait près de 30 000 $ annuellement en frais de location, après la diffusion d’un reportage à ce sujet.

Avec l’utilisation d’un chauffeur à mi-temps, les frais d’essence et l’entretien, les dépenses pour la voiture du président et chef de la direction de la SAQ s’élevaient à 57 738 $ uniquement pour l’année 2015-2016, révélait le Huffington Post l’an dernier.

C’était plus que les dépenses pour les voitures de fonction des patrons d’Hydro-Québec et de la Caisse de dépôt... combinés.

Le bureau du ministre des Finances avait alors demandé des « explications » à la SAQ, qui se sont toutefois avérées «satisfaisantes», explique-t-on au cabinet de Carlos Leitao.

Retour sur investissement

Peu après la diffusion du reportage, la SAQ a pris la décision de vendre la voiture de fonction pour une valeur de 34 557 $. Cette somme a servi à rembourser la valeur résiduelle au marchand.

Au moment de la vente, la SAQ avait pratiquement payé en entier la voiture de 66 700 $ en 32 mois de location.

La société d’État fait valoir que la vente lui a permis de ramener le coût réel d’utilisation à 31 200 $, soit moins de 1000 $ par mois.

Voiture électrique

La société d’État a depuis fait l’acquisition d’une Chevrolet Volt, moins dispendieuse, qui servira désormais de véhicule de fonction pour Alain Brunet.

La porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard, affirme que les besoins de la SAQ ont tout simplement changé.

«On fait une utilisation moins importante du véhicule pour des déplacements dans le Québec, dit-elle. La visite des réseaux, et tout ça, c’était vraiment important avant. On le fait d’une façon moins importante, si on veut.»

La possibilité de prendre «possession de la voiture, de l’acquérir, plutôt que de louer» a aussi fait pencher la balance, affirme Linda Bouchard.

De plus, elle souligne l’aspect écologique de la Chevrolet Volt. «Et on peut parler de dépenses qui vont être moindres parce que les frais reliés à l’essence, avec la voiture acquise, sont nuls ou presque, et l’entretien est beaucoup moins grand à ce qu’on nous dit», souligne Linda Bouchard.

Quant au prix élevé de la location de l’ancien véhicule, Mme Bouchard affirme qu’il s’explique notamment par un «amortissement très court» et les besoins élevés en kilométrages.

Chose certaine, à 44 000 $, la nouvelle Chevrolet Volt coûtera l’équivalent d’une année et demie de location de l’ancien véhicule.