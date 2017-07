Les ambulanciers dénoncent les compressions imposées par le gouvernement

La Corporation des services ambulanciers du Québec (CSAQ) a présenté vendredi matin les impacts des compressions que lui aurait imposées le gouvernement dans ses négociations avec les syndicats, demandant du même coup au ministre Barrette de mettre fin à l’improvisation qui règne dans ce dossier.

La Corporation a dévoilé en conférence de presse un document juridique obtenu dans le cadre de sa lutte au décret imposé ce printemps par le gouvernement libéral.

Dans ce document émanant du ministère de la Santé, la corporation identifie des coupes allant de 42 % à 48 % dans certains montants alloués aux avantages sociaux des membres, alors que ces derniers souhaitent une amélioration de leurs conditions. Un frein important aux négociations d’après la CSAQ.

«Le ministère et le ministre Barrette insistent pour dire qu’il n’y a pas de coupures, mais c’est faux et on en fait la preuve aujourd’hui. Ça nous donne l’impression que les fonctionnaires du ministère ont fait ça un peu vite, ont fait ça en improvisant. [...] Il faut que le ministre sonne la fin de la récréation», a indiqué Richard Thibault, porte-parole de la CSAQ.

Deux catégories d’ambulanciers

Sous le coup du décret depuis le 1er avril, la CSAQ a préféré attendre le dénouement des négociations du gouvernement avec les ambulanciers d’Urgences-santé avant de sortir publiquement. L’absence de coupe avec les ambulanciers du secteur public est toutefois la goutte qui a fait déborder le vase pour les entreprises privées de services d’urgence.

«Urgences-santé n’était pas soumis au décret imposé au privé, donc on avait très hâte de voir le résultat des négociations. Ça devient évident aujourd’hui qu’on tente de créer deux catégories de travailleurs ambulanciers au Québec. Ceux de Montréal qui sont au public et ceux des régions qui travaillent pour le privé. On craint pour le service offert aux citoyens», a ajouté M. Thibault.