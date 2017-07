Présumé trafiquant acquitté pour une arrestation illégale

Un présumé trafiquant s’est vu acquitté vendredi d’une série d’accusations lorsque le tribunal a jugé son arrestation illégale et basée sur la simple intuition d’un policier.

Informés par une source anonyme du «possible» vol d’une remorque contenant du bois de palette, des policiers de Québec s’étaient rendus dans le secteur Vanier plus de deux heures après l’appel pour faire une vérification.

Sur place, ils constatent la présence de la remorque et identifient à distance le propriétaire, Martin Plamondon, qui habite cette adresse en plus d’être propriétaire de l’équipement.

Poudre blanche

Le policier intercepte tout de même l’homme, l’arrête et découvre sur lui et dans son véhicule plusieurs sachets de poudre blanche, des méthamphétamines et 1500 $.

Martin Plamondon est ensuite placé dans le véhicule patrouille dans lequel il demeure plus d’une heure alors qu’une policière répond même à son téléphone pour donner un rendez-vous fictif à ce qui semble être un acheteur.

Exclusion de preuve

Le procureur de Plamondon, Jean-Roch Parent, a toutefois demandé d’exclure la preuve recueillie affirmant que la fouille était illégale et abusive.

Le juge Steve Magnan a accepté les arguments de la défense et il a estimé que «les policiers ont intercepté et interpellé [l’accusé] sans avoir de soupçons raisonnables de le faire».

«Une intuition des policiers est insuffisante pour justifier une arrestation», a indiqué le juge. Or, les premiers éléments d’analyse du policier contredisaient les informations anonymes obtenues.

«Le policier a tout simplement agi en ignorant les règles élémentaires d’une enquête policière», a tranché le juge Magnan. «L’attente dans le véhicule patrouille pendant une heure alors qu’il est à six minutes du poste de police choque le tribunal», a-t-il ajouté.

Martin Plamondon a donc été acquitté des chefs d’accusation de possession dans le but de trafic qui pesaient contre lui.

L’homme de 48 ans reste toutefois incarcéré puisqu’il fait face à d’autres accusations pendantes.