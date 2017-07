Réduction des pertes pour Bombardier

Bombardier a annoncé vendredi une perte nette de 296 millions $ US au deuxième trimestre de 2017, en baisse comparativement à la perte nette de 490 millions $ US, il y a un an.

L’entreprise montréalaise a ainsi réduit sa perte à 13 cents l’action, par rapport à celle enregistrée au trimestre correspondant l’an dernier (24 cents l’action).

Pour la période qui s'est terminée le 30 juin, Bombardier a également affiché une baisse des revenus de 5 %, à 4 milliards $ US. À la même période l'an dernier, le constructeur avait affiché des revenus de 4,9 milliards $ US.

«Nous continuons à accomplir de grands progrès dans l'exécution de notre plan de redressement sur cinq ans, a expliqué Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier. Nous améliorons nos marges opérationnelles, transformons notre exploitation et exécutons nos programmes en croissance.»

Sur une base ajustée, l’entreprise a enregistré un bénéfice de 39 millions $ US, ou deux cents US par action comparativement à 83 millions $ US, l’an dernier.

«Forts de notre solide performance au premier semestre, nous sommes en bonne position pour réaliser nos prévisions pour l'exercice, et prévoyons afficher un RAII avant éléments spéciaux dans la partie supérieure de la fourchette, entre 580 millions $ US et 630 millions $ US», a ajouté M. Bellemare.