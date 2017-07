Un camion évite une mère et son enfant de justesse

Une mère et son enfant ont évité de justesse un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, jeudi, à New York.

Le conducteur d'un camion en a perdu la maîtrise en tentant de se stationner.

Le véhicule a plutôt foncé sur le trottoir et s'est retrouvé dans la façade d'un commerce.

Sur la vidéo captée par une caméra de surveillance, on peut voir la femme et son garçon marcher sur le trottoir, et reculer juste à temps pour éviter le pire.

Il semble qu’un malaise du chauffeur soit à l’origine de l’incident.

Personne n'a été blessé.