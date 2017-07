Une ado de 14 ans battue à mort dans le Nord-du-Québec

Une communauté du Nord-du-Québec est fortement ébranlée depuis qu’une adolescente de 14 ans a été battue à mort et abandonnée dans un champ il y a quelques jours.

«On a un tueur en liberté dans le village, a dit Pauloosie J. Kasudluak, le maire d’Inukjuak, cette localité de 1700 âmes située en bordure de la baie d’Hudson, à environ 1500 kilomètres de Montréal. C’est certain que ça effraie les habitants. Les parents sont plus prudents depuis et ils surveillent davantage les enfants.»

La Sûreté du Québec enquête sur le crime, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à maintenant.

Le corps sans vie de Bethany Epoo a été découvert samedi en fin de journée par des enfants qui s’amusaient dans le secteur.

Le cadavre de l’adolescente s’y trouvait depuis quelques heures. Elle aurait été battue et possiblement violée, puis laissée pour morte dans un champ à l’écart des regards, ont indiqué nos sources.

Le crime se serait produit dans la nuit de vendredi à samedi, alors que Bethany Epoo revenait d’une fête entre amis. Elle aurait opté pour un chemin plus sombre et isolé afin d’arriver plus rapidement à la maison.

24 heures d’attente

La police de Kativik, qui dessert le Nord-du-Québec, ne détient pas le niveau de service nécessaire pour enquêter sur des meurtres. Le dossier a ainsi été remis à la division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

L’identification judiciaire ainsi que des enquêteurs de la SQ ont été dépêchés sur les lieux, mais en raison de l’importante distance qui les sépare d’Inukjuak, ils ne sont arrivés sur place que le lendemain. Pendant ce temps, les proches de la victime ont rapporté la disparition de l’adolescente sur Facebook et demandé à leurs amis d’ouvrir l’œil pour tenter de retrouver Bethany Epoo.

«La famille a été mise au courant environ 24 heures après la découverte du corps, a expliqué le maire Kasudluak. C’est petit ici, tout le monde savait qu’un corps avait été retrouvé et eux, ils cherchaient leur fille. Ç’a dû être épouvantable comme attente.»

Famille bien connue

La communauté d’Inukjuak est d’autant plus sous le choc puisque la jeune victime est la fille de l’ancien chef de police de Kativik, Jobie Epoo, un homme bien connu des habitants.

Depuis que l’identité de Bethany Epoo a été confirmée, le meurtre est sur toutes les lèvres.

«Il y a beaucoup de rumeurs qui courent, les gens ne parlent que de ça, a indiqué le maire. C’est déjà plutôt rare les meurtres à Inukjuak. Imaginez lorsqu’il s’agit d’un enfant comme ça. C’est vraiment triste.»