Une adolescente de 13 ans recherchée à Longueuil

Une adolescente de 13 ans est portée disparue à Longueuil. Maude Perron a été vue pour la dernière fois à Place Longueuil le 25 juillet, vers 14h.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a indiqué vendredi, par communiqué, qu’elle croit que la jeune femme pourrait se trouver au centre-ville de Montréal ou sur la Rive-Sud.

Maude Perron, qui parle français, mesure 5 pieds 1 (1m55), pèse 129 lb (59 kilos), a les yeux bleus et les cheveux blonds longs. Elle porte des broches.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle était habillée d'un chandail bleu Adidas et d'un pantalon noir. Elle avait de plus un sac à bandoulière Adidas mauve et des lunettes de vue noire.

Les policiers invitent les gens qui la verraient à composer le 911.