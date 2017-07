Une famille française bientôt expulsée du Canada?

Une famille française établie à Québec depuis 2015 sera vraisemblablement expulsée du Canada si le gouvernement ne réagit pas rapidement.

«On en est là, obligés de quitter le Canada. Ce pays qui était désormais rendu le nôtre: notre fils est né ici, nos amis sont ici et notre maison aussi», a dit avec tristesse Karine Vidal.

Karine Vidal et Loïc Bovis soutiennent avoir fait trois demandes de résidence permanente depuis leur arrivée. Alors qu'ils croyaient que le processus était en cours de traitement, ils ont acheté une maison dans le quartier Val-Bélair, à Québec, et entrepris d'importants travaux de rénovation. Entre temps, Karine a également mis au monde le fils du couple, Kheyn, aujourd’hui âgé de neuf mois.

«Lorsque je téléphonais à l'immigration pour savoir où en était mon dossier, on me répondait qu'il était en cours, alors je croyais que tout était beau, que nous avions le droit d'être là», a-t-elle raconté.

Toutefois, en mars 2017, Karine a été interceptée par la police alors qu'elle était au volant de sa voiture. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a appris que son conjoint et elle étaient considérés comme des immigrants illégaux au Canada.

Une rencontre d'une dizaine de minutes avec un représentant du ministère de l'Immigration les a laissés sans voix après qu’ils eurent appris qu'ils seront expulsés du pays éminemment.

«Est-ce qu'on peut les considérer? Ils ont voulu avoir leur propre entreprise, ils ont acheté une maison, payé les frais médicaux de leur enfant. C'est clair pour nous qu'ils contribuent à la vie économique du pays», a déploré Renée Claude Lessard, une amie du couple.

Depuis cette altercation avec les autorités, des proches de la famille Vidal-Bovis leur ont apporté leur aide.

«On a fait des pieds et des mains pour faire avancer le dossier, mais on est bloqués partout. Si ça ne bouge pas rapidement, le 8 août prochain on apprendra officiellement qu'ils devront quitter le pays pour au moins un an», a dit Vicky, une alliée de Karine Vidal et de son conjoint.